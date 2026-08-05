Технологии

Квадрокоптер «Геоскан пионер мини-2» научили находить суда без регистрации

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Компания «Геоскан» заявила, что первый серийный российский образовательный квадрокоптер с искусственным интеллектом «Геоскан пионер мини-2» обучен обнаруживать суда без регистрационной маркировки. Подробности опубликовал сайт «Самара онлайн 24».

Инженерное состязание «Интеллектуальный мониторинг водных объектов с использованием компьютерного зрения» прошло в Нижнем Новгороде в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2026», где такие дроны применили впервые. Участники обучали нейросети распознавать макеты маломерных судов, отличать объекты с регистрационной маркировкой от остальных и выполнять фотофиксацию.

Во время полета квадрокоптер должен был самостоятельно облететь модель акватории, определить цвет судна, наличие маркировки и нахождение в разрешенной зоне. Система выявляла незарегистрированные суда и вышедшие за границы, фотографировала их, подсчитывала общее количество и возвращалась на старт для посадки.

Заместитель генерального директора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Даниил Золотник пояснил, что России нужны инженеры, которые умеют заставлять алгоритмы с физическим ИИ работать на реальном оборудовании. Участники осваивают это от блочного программирования к текстовому и создают собственный нейросетевой алгоритм управления дроном. Ранее сообщалось, что модель оснащена камерой 2К на поворотном сервоприводе и 8-ядерным процессором с нейроускорителем, что позволяет выполнять автономные полеты и работать в составе роя без сервера.

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