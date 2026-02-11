всё-всё для самых |
Проект «Питомцы» — место, где хочется залипнуть на пушистые морды, сохранить всё себе и немедленно купить своему хвостатому ещё одну игрушку, лежанку или вкусняшку.
Мы собрали компании, которые делают жизнь питомцев комфортнее, красивее и счастливее: зоомагазины, грумеров, ветеринаров, кинологов, гостиницы и сервисы для животных.
Сухие корма, натуральное питание, лакомства и всё, что исчезает из миски за 30 секунд
Сухие корма, натуральное питание, лакомства и всё, что исчезает из миски за 30 секунд
Стрижки, уход, spa и превращение «домового» в звезду района
Стрижки, уход, spa и превращение «домового» в звезду района
Клиники, диагностика, вакцинация и забота о здоровье питомцев
Клиники, диагностика, вакцинация и забота о здоровье питомцев
Места, где питомца любят даже в ваше отсутствие
Места, где питомца любят даже в ваше отсутствие
Места, где питомца любят даже в ваше отсутствие
Игрушки, лежанки, переноски, одежда и вещи, которые вы купите «просто потому что мило»
Игрушки, лежанки, переноски, одежда и вещи, которые вы купите «просто потому что мило»
Дрессировка, социализация и помощь в понимании друг друга
Дрессировка, социализация и помощь в понимании друг друга
Doggo — федеральная сеть SPA-груминг-салонов, где профессиональный уход сочетается с современным сервисом и вниманием к деталям.

В Казани Doggo работает в формате открытого пространства: панорамные окна, видеонаблюдение и продуманный сервис помогают владельцам чувствовать спокойствие и уверенность. Здесь создали полноценное SPA-пространство для питомцев, используют специализированную косметику, а работают здесь тщательно отобранные мастера с опытом и бережным подходом.

Преимущества Doggo:
— федеральная сеть груминг-салонов
— премиальный формат SPA-груминга
— сильные мастера и профессиональный уход
— открытость, панорамные окна и видеонаблюдение
— удобные комплексные услуги для питомцев
Услуги салона и акции — в карусели
«ВЗОР» — камерная фотомастерская радужки глаза, где создают необычные арт-композиции с личным смыслом, превращая взгляд в уникальный визуальный образ.

Здесь можно сделать особенную съёмку вместе с кошкой или собакой и сохранить эмоции в формате, который останется на память на долгие годы. В уютной атмосфере гости проходят быструю съёмку, узнают интересные особенности своих глаз и получают композицию, в которой важна каждая деталь.

Преимущества «ВЗОР»:
— уникальные композиции с любимыми питомцами
— уютная и атмосферная фотомастерская
— все дизайны включены в стоимость
— подходит для пар и семей
— необычный подарок с личным смыслом

«ВЗОР» — место, где взгляд превращается в искусство, а тёплые моменты с питомцами остаются рядом надолго.
Специальное предложение только для читателей ProKazan — при съёмке с питомцем в подарок идёт формат «под чехол» с выбранным дизайном композиции
«Академ Сервис» — сеть многопрофильных ветеринарных центров, где диагностика, лечение, хирургия и уход собраны в одном пространстве.

Клиника работает с 2005 года и помогает кошкам, собакам и грызунам, используя современные методы диагностики и лечения по принципам доказательной медицины. В распоряжении центра — собственная лаборатория, УЗИ, общий и дентальный рентген, ветеринарная аптека и груминг.

Преимущества «Академ Сервис»:
— собственная лаборатория с анализами день в день
— общий и дентальный рентген
— более 15 врачей узких специализаций
— УЗИ-диагностика ежедневно
— ветеринарная аптека и сертифицированный грумер

«Академ Сервис» — место, где забота о питомце выстроена комплексно: от профилактики и диагностики до сложного лечения и восстановления.
Акция — скидка 10% при первом посещении грумера
«МирВет» — ветеринарная клиника в Казани, где обеспечивают питомцам профессиональную, бережную и современную ветеринарную помощь, делая заботу о животных простой, понятной и комфортной для их владельцев.

Здесь работают по принципам доказательной медицины, а пациентов сопровождают не только во время приёма, но и до полного восстановления.

Услуги клиники: хирургия, терапия, УЗИ, лабораторная диагностика, стоматология, онкология, стоматология, эндокринология, дерматология, гастроэнтерология, нефрология, вакцинация, чипирование, онлайн-консультации.

Преимущества «МирВет»:
— более 10 000 пациентов каждый год
— команда специалистов узкого профиля
— работа по принципам доказательной медицины
— сопровождение пациента до полного выздоровления
— широкий спектр услуг и диагностики
— приём без выходных и онлайн-консультации
Акции клиники по ссылке
Кинолог Мария помогает разобраться в причинах поведения питомца, наладить общение и сделать совместную жизнь комфортной для всей семьи.

Мария — специалист по поведению собак с высшим ветеринарным образованием и дипломом Университета современной кинологии. Она работает с собаками разных пород и возрастов, используя гуманный подход, который делает обучение понятным, мягким и эффективным как для питомца, так и для его владельца.

Преимущества работы с Марией:
— высшее ветеринарное образование
— профильное образование в сфере кинологии
— гуманный подход к обучению и коррекции поведения
— работа со щенками и взрослыми собаками любых пород
— помощь с нежелательным поведением дома и на улице
— обучение базовым навыкам и выстраивание доверительных отношений
— возможность познакомиться со спортивными дисциплинами: ноузворк и ралли-обидиенс

Кинолог Мария помогает не просто обучить собаку, а научиться понимать её сигналы, потребности и поведение, чтобы каждый день рядом с питомцем приносил больше радости и спокойствия.
«Пет Привет» — сервис для владельцев домашних животных. В одном приложении собрано всё, что нужно для жизни с вашим питомцем.

В приложении доступны электронный паспорт здоровья питомца, онлайн-консультации специалистов, полезные калькуляторы и инструменты для владельцев домашних животных. Сервис создан по принципу «от людей для людей» — понятный, удобный и без сложных терминов.

Преимущества «Пет Привет»:
— всё в одном месте: цифровой паспорт, запись к ветеринару, калькуляторы кормления и расходов
— онлайн-консультации ветеринаров, кинологов и зоопсихологов — без очередей и поездок в клинику, только проверенные эксперты
— умный помощник Pet Buddy для вопросов по уходу и воспитанию
— запускается сообщество хозяев домашних питомцев — есть шанс стать одним из первых активных участников

«Пет Привет» — современный помощник для тех, кто хочет заботиться о питомце осознанно, удобно и с уверенностью в каждом решении.
Скачать приложение:
«ПРО собак» помогает владельцам лучше понимать своих питомцев и выстраивать гармоничные отношения без стресса и конфликтов.

Специалисты по кинологии и зоопсихологии проводят занятия на площадке, выезжают по Казани и пригороду, а также консультируют онлайн. В основе работы лежат гуманные и понятные методы обучения, которые помогают корректировать поведение собаки и делают совместную жизнь комфортнее для всей семьи.

Преимущества «ПРО собак»:
— команда кинологов и зоопсихологов
— индивидуальный подход к каждой собаке и её владельцу
— гуманные методы обучения и воспитания
— занятия на площадке, выездные консультации и онлайн-формат
— программы, которые легко встроить в повседневную жизнь
— помощь в формировании доверительных отношений между питомцем и хозяином

«ПРО собак» — для тех, кто хочет не просто обучить собаку командам, а научиться понимать её, находить общий язык и получать удовольствие от совместной жизни.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ