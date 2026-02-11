«МирВет» — ветеринарная клиника в Казани, где обеспечивают питомцам профессиональную, бережную и современную ветеринарную помощь, делая заботу о животных простой, понятной и комфортной для их владельцев.
Здесь работают по принципам доказательной медицины, а пациентов сопровождают не только во время приёма, но и до полного восстановления.
Услуги клиники: хирургия, терапия, УЗИ, лабораторная диагностика, стоматология, онкология, стоматология, эндокринология, дерматология, гастроэнтерология, нефрология, вакцинация, чипирование, онлайн-консультации.
Преимущества «МирВет»:
— более 10 000 пациентов каждый год
— команда специалистов узкого профиля
— работа по принципам доказательной медицины
— сопровождение пациента до полного выздоровления
— широкий спектр услуг и диагностики
— приём без выходных и онлайн-консультации