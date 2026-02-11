Кинолог Мария помогает разобраться в причинах поведения питомца, наладить общение и сделать совместную жизнь комфортной для всей семьи.



Мария — специалист по поведению собак с высшим ветеринарным образованием и дипломом Университета современной кинологии. Она работает с собаками разных пород и возрастов, используя гуманный подход, который делает обучение понятным, мягким и эффективным как для питомца, так и для его владельца.



Преимущества работы с Марией:

— высшее ветеринарное образование

— профильное образование в сфере кинологии

— гуманный подход к обучению и коррекции поведения

— работа со щенками и взрослыми собаками любых пород

— помощь с нежелательным поведением дома и на улице

— обучение базовым навыкам и выстраивание доверительных отношений

— возможность познакомиться со спортивными дисциплинами: ноузворк и ралли-обидиенс



Кинолог Мария помогает не просто обучить собаку, а научиться понимать её сигналы, потребности и поведение, чтобы каждый день рядом с питомцем приносил больше радости и спокойствия.