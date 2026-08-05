Старинный квартал Зеленодольска «Полукамушки» могут превратить в «живой музей»

В Зеленодольске старейший квартал «Полукамушки» могут превратить в «живой музей». Дома здесь стоят на каменных этажах, а выше — деревянные, поэтому и название такое. В квартале хотят открыть апарт-отель, культурный центр, событийный зал и книжное пространство.

Как рассказали в Институте развития городов Татарстана, восстановление одного здания обойдется в 25 миллионов рублей. Конкурс выиграла концепция «Городской Кремль Зеленодольска» — она предполагает использовать традиционные материалы и создать до 45 новых бизнесов. По расчетам, они смогут обслуживать около 1,2 тысячи посетителей в день.

Второе место занял проект «Станция живая». Его авторы предлагают вернуть зданиям жилую функцию, а на первых этажах разместить социальные объекты.

Обе концепции передадут администрации Зеленодольска для дальнейшей работы. Если проект реализуют, «Полукамушки» перестанут быть просто историческим уголком и станут точкой притяжения.