Около 25 тонн фруктов и овощей без маркировки сняли с продажи в Лениногорске
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Около 25 тонн фруктов и овощей сняли с продажи на оптово-розничной базе в Лениногорске. Как сообщили в прокуратуре Татарстана, продукция одной из фирм хранилась без маркировки, предусмотренной техническим регламентом.
Проверку соблюдения требований к ввозу сельхозпродукции провела Камская транспортная прокуратура. На упаковках отсутствовали сведения о продукте, сроке годности и другие обязательные данные.
Это может свидетельствовать о том, что товар не соответствует требованиям безопасности. Поэтому фрукты и овощи сняты с реализации.
По материалам прокуратуры Арбитражный суд Татарстана оштрафовал организацию на 20 тысяч рублей за нарушение требований технических регламентов.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец