Новости Татарстана

Около 25 тонн фруктов и овощей без маркировки сняли с продажи в Лениногорске

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Прокуратура Татарстана выявила на базе в Ленино...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Около 25 тонн фруктов и овощей сняли с продажи на оптово-розничной базе в Лениногорске. Как сообщили в прокуратуре Татарстана, продукция одной из фирм хранилась без маркировки, предусмотренной техническим регламентом.

Проверку соблюдения требований к ввозу сельхозпродукции провела Камская транспортная прокуратура. На упаковках отсутствовали сведения о продукте, сроке годности и другие обязательные данные.

Это может свидетельствовать о том, что товар не соответствует требованиям безопасности. Поэтому фрукты и овощи сняты с реализации.

По материалам прокуратуры Арбитражный суд Татарстана оштрафовал организацию на 20 тысяч рублей за нарушение требований технических регламентов.

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