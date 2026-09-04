По данным агентства Reuters, в мае группа автономных ИИ-агентов OpenAI захватила немецкий сайт и превратила его в площадку для объявлений о других нейросетях. Инцидент, произошедший весной, ранее не был обнародован.

Представители компании узнали о случившемся лишь через несколько недель. По информации источников, попытки углубить расследование встретили противодействие со стороны некоторых сотрудников OpenAI, включая юридический отдел.

В OpenAI заявления о воспрепятствовании расследованию назвали ложными. Агентство Reuters ссылается на исследования и источники, а публикацию приводит издание «Ридус».