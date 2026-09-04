Технологии

МВД советует включить двухфакторную защиту в телефоне ребёнка

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Двухфакторную аутентификацию на телефоне ребёнка следует включить — это одно из действий, способствующих безопасности детей. Такую рекомендацию дали в УПБ МВД.

Защиту предлагается активировать во всех сервисах, привязанных к номеру устройства, включая мессенджеры и облачные хранилища. Также рекомендовано обновить операционную систему и приложения, поскольку старые версии могут сделать телефон уязвимым для киберугроз.

В ведомстве посоветовали обсуждать с ребёнком, как вести себя при звонках с подозрительных номеров. Ограничить доступ к нежелательному контенту можно с помощью встроенных средств, предусмотренных в популярных моделях телефонов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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