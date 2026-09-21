Спрос на творог в Финляндии вызвал перебои на полках магазинов
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Ажиотажный интерес к творогу и другой белковой молочной продукции привел к тому, что в Финляндии стали пустеть полки торговых точек. Как сообщает издание Ilta-Sanomat, творог и белковые продукты раскупаются настолько быстро, что у магазинов возникают перебои с наличием. Представители местных торговых сетей при этом подчеркивают: в целом ситуация с наличием творога остается нормальной, и покупателям почти всегда доступны альтернативы закончившимся продуктам. Трудности возникали лишь с отдельными видами на фоне резкого бума на белок.
По предварительным оценкам, в январе–августе 2026 года зернёного творога продали примерно на десятую часть больше, чем за аналогичный период 2025 года. В некоторых магазинах из-за этого пришлось расширить ассортимент и выделить дополнительные полки. Продажи творожной массы и греческого йогурта в текущем году выросли двузначными числами, а эксперты связывают это с трендом на здоровый образ жизни: у жителей Финляндии популярны рецепты с творогом — его добавляют в смузи и панкейки. По данным Verkkouutiset, в магазинах сети S-ryhmä спрос на греческие йогурты вырос более чем на 40 процентов по сравнению с прошлым годом, продажи ароматизированных творожков — более чем на 20 процентов. В сети Kesko также фиксируют высокий спрос на обезжиренные греческие и турецкие йогурты. Как отметил представитель компании Яакко Нурми, популярность продукта подогревает в том числе рецепт «японского чизкейка», ставший вирусным в социальных сетях.
При этом летом 2026 года в Финляндии снизились закупочные цены на молоко: стоимость литра, закупаемого у финских производителей, впервые за долгое время опустилась ниже отметки 50 центов. Как сообщает Dairy News, молочный концерн Valio с 1 июля понизил закупочную цену на сырое молоко еще на 3 цента за литр — это второе снижение с начала года, в апреле цена была уменьшена на 3,5 цента. Для средней финской фермы, производящей около 1 млн литров молока в год, июльское снижение означает чистую потерю доходов порядка 30 тыс. евро в год, что эквивалентно годовой зарплате одного работника, а совокупный эффект от двух снижений подряд достигает 10 процентов дохода производителей.
В Valio решение объясняют переизбытком сырого молока на мировых рынках и глобальным падением цен на молочную продукцию; на экспорт концерн поставляет до 40 процентов своей продукции. Ситуацию усугубляет логистический фактор: с 1 июля поставки удобрений из России в Финляндию стали экономически нецелесообразными из-за восьмикратного повышения тарифа на железнодорожные перевозки в финском направлении. Центральный союз сельхозпроизводителей MTK уже призвал правительство вмешаться. Всего в Финляндии сейчас действует около 3700 молочных ферм, тогда как десять лет назад их было порядка 8200.
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