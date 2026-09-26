Экономика

Таиланд с 2027 года планирует взимать с туристов единый сбор 450 батов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Таиланд планирует с 2027 года взимать с иностра...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Единый туристический сбор в 450 батов, что соответствует примерно $13,5, планируют ввести власти Таиланда для иностранных путешественников. Ранее рассматривались два отдельных платежа: 300 батов ($9) с прилетающих и 150 батов ($4,5) с тех, кто въезжает по суше или морю. Об этом пишет The Nation со ссылкой на проект инициативы.

Сначала плату предполагается брать только с авиапассажиров, а затем распространить механизм на пересекающих границу по земле и воде. По оценке авторов инициативы, сбор с одних лишь прилетающих может ежегодно приносить Фонду развития туризма страны свыше 12 млрд батов (около $360 млн), а после полного запуска — до 15 млрд батов ($450 млн). «Собранные средства пойдут на модернизацию туристической инфраструктуры Таиланда и повышение стандартов безопасности, что поможет сектору развиваться, не полагаясь полностью на государственный бюджет», — заявили в департаменте по связям с общественностью Таиланда.

Взимать плату рассчитывают с первого квартала 2027 года. Сейчас проект проходит общественное обсуждение, которое завершится 28 сентября, после чего документ рассмотрят Национальный комитет по туристической политике и правительство. Ранее Таиланд сократил срок безвизового пребывания до 30 дней для туристов из 60 стран, включая Россию; новые правила позволяют единоразово продлить пребывание еще на 30 дней при обращении в иммиграционную службу и оплате сбора в размере $58.

Практическим ограничением для сбора остается порядок определения плательщиков: при прежнем обсуждении авиакомпании указывали на сложности избирательного применения платежа к иностранцам, гражданам Таиланда и экспатриантам, а туристические операторы требовали более четких правил. Идея направлять сбор на нужды туризма обсуждалась и прежде: в мае 2021 года власти связывали его с созданием туристического фонда для чрезвычайных ситуаций, а в апреле 2023 года сообщалось, что большую часть средств предполагается тратить на улучшение и ремонт туристических объектов, включая храмы и музеи.

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