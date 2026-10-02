Технологии

В Google Play нашли код для создания подборок игр-плейлистов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Google готовит для Google Play функцию, которая даст пользователям возможность собирать собственные подборки игр. Следы будущего нововведения нашли в коде магазина версии 53.3.21-34, поэтому речь пока идёт о разработке, а не о запущенной возможности.

Собирать тематические коллекции можно будет вручную: для создания плейлиста потребуется добавить как минимум три игры. В интерфейсе появятся кнопки «Добавить игру» и «Поиск игр», а искать игры получится и напрямую из библиотеки Google Play.

Уже готовые подборки разрешат менять: убирать отдельные игры, редактировать список или удалять его целиком. Если пользователь отменит правки, магазин предупредит, что они не сохранятся. Предполагается также, что подборками можно будет делиться с другими.

О найденном в коде функционале сообщает Ferra, по данным которого Google, вероятно, назовёт такие подборки «плейлистами». Официального анонса возможности пока нет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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