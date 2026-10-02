В Google Play нашли код для создания подборок игр-плейлистов
Google готовит для Google Play функцию, которая даст пользователям возможность собирать собственные подборки игр. Следы будущего нововведения нашли в коде магазина версии 53.3.21-34, поэтому речь пока идёт о разработке, а не о запущенной возможности.
Собирать тематические коллекции можно будет вручную: для создания плейлиста потребуется добавить как минимум три игры. В интерфейсе появятся кнопки «Добавить игру» и «Поиск игр», а искать игры получится и напрямую из библиотеки Google Play.
Уже готовые подборки разрешат менять: убирать отдельные игры, редактировать список или удалять его целиком. Если пользователь отменит правки, магазин предупредит, что они не сохранятся. Предполагается также, что подборками можно будет делиться с другими.
О найденном в коде функционале сообщает Ferra, по данным которого Google, вероятно, назовёт такие подборки «плейлистами». Официального анонса возможности пока нет.
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