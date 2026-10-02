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Завершено создание приложения, прогнозирующего осложнения лучевой терапии рака

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Специалисты завершили создание программного инструмента, который оценивает вероятность острых осложнений у пациентов с раком предстательной железы после лучевого лечения. Разработка российских исследователей основана на алгоритмах машинного обучения и учитывает разные виды медицинской информации.

При проведении лучевой терапии дозу рассчитывают так, чтобы максимально воздействовать на опухоль и одновременно минимизировать облучение здоровых тканей. Для этого создается трехмерная схема распределения поглощенной дозы, а затем подготовленный план оценивается по физическим параметрам. Однако одинаковые параметры лечения не всегда дают одинаковую реакцию организма у разных пациентов.

Новая система рассчитана на индивидуальную оценку риска. Ее разработали в Томском политехническом университете вместе с Российским научным центром рентгенорадиологии Минздрава России и Многопрофильным клиническим медицинским центром «Медицинский город». В модели объединены клинические данные, сведения о дозиметрии и радиомические показатели.

Для обучения алгоритма использовали ретроспективные данные о 92 случаях заболевания. В общей сложности в исследование включили 495 потенциальных признаков, значимых для прогнозирования осложнений.

Профессор ТПУ и научный сотрудник ТНИМЦ Евгения Сухих отметила, что объединение знаний в области медицинской физики, радиобиологии, обработки клинических данных и машинного обучения позволяет создавать инструменты для практического применения. По ее словам, следующий шаг — проверка разработанных решений на независимой клинической выборке, сообщает "Самара Онлайн 24".

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