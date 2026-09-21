Дамир Натфуллин оставил должность замминистра культуры Татарстана

Дамир Натфуллин больше не занимает должность заместителя министра культуры Татарстана. Об этом сообщили в Министерстве культуры республики. Глава ведомства Ирада Аюпова поблагодарила его за плодотворную работу.

В министерстве напомнили, что Натфуллин начал работать в Минкультуры РТ в 2006 году. До 2012 года он трудился в отделе музейных программ, занимался мониторингом музейного фонда Татарстана и культурным туризмом. За это время он прошел путь от специалиста первой категории до начальника отдела.

С 2013 по 2018 год он возглавлял отдел развития музейного дела. В сентябре 2018 года его назначили заместителем министра культуры. Ведомство опубликовало слова благодарности: «Коллектив Министерства культуры Республики Татарстан выражает Дамиру Даниловичу искреннюю благодарность за многолетнюю добросовестную службу, профессионализм и значительный вклад в развитие культуры республики».

В Татарстане 50 работников культуры получат по миллиону рублей. Выплаты по программе «Земский работник культуры» предусмотрены для специалистов, которые переезжают в населенные пункты численностью до 50 тысяч человек.