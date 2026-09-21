Новости Татарстана

Кибератаки на ресурсы Татарстана в дни выборов не повлияли на голосование

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В дни голосования на информационные ресурсы Татарстана обрушилось порядка тысячи серьезных кибератак. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. Все системы противодействия киберугрозам сработали штатно, атаки не сказались на работе сервисов для голосования.

Голосование в республике проходило 18—20 сентября. Тогда выбирали депутатов Госдумы РФ, проводили довыборы в Госсовет РТ и муниципальные кампании. Кондратьев отдельно поблагодарил Минцифры за обеспечение безопасности избирательного процесса.

Сам избирательный процесс прошел штатно, без кризисных ситуаций. В комиссию пришло 14 обращений. По каждому провели проверку, нарушений законодательства не нашли.

К 18:00 последнего дня голосования явка достигла 72,4%. Центризбирком России намерен объявить официальные итоги не позже 5 октября.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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