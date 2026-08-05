Челнинский подросток получит 35 тысяч после нападения собаки

Суд в Набережных Челнах встал на сторону 17-летнего парня, которого в апреле 2026 года покусала бездомная собака. Инцидент произошёл на проспекте Набережночелнинский. Подросток получил травмы, и врачи назначили ему курс профилактических прививок.

Прокуратура города подала иск о компенсации морального вреда. Требования надзорного ведомства удовлетворили полностью: ответчик обязан выплатить пострадавшему 35 тысяч рублей. В прокуратуре Татарстана уточнили, что животное было безнадзорным.

Это не единственная резонансная история о нападениях собак в республике. Ранее в Казани суд вернулся к делу о гибели женщины после укуса животного. Прокурор и адвокаты просили допросить дополнительных свидетелей, но получили отказ. Сторонам дали неделю на подготовку финальной позиции, а подсудимого удалили из зала, сохранив за ним право последнего слова.