Новости Татарстана

Челнинский подросток получит 35 тысяч после нападения собаки

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Суд в Набережных Челнах взыскал 35 тысяч рублей...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Суд в Набережных Челнах встал на сторону 17-летнего парня, которого в апреле 2026 года покусала бездомная собака. Инцидент произошёл на проспекте Набережночелнинский. Подросток получил травмы, и врачи назначили ему курс профилактических прививок.

Прокуратура города подала иск о компенсации морального вреда. Требования надзорного ведомства удовлетворили полностью: ответчик обязан выплатить пострадавшему 35 тысяч рублей. В прокуратуре Татарстана уточнили, что животное было безнадзорным.

Это не единственная резонансная история о нападениях собак в республике. Ранее в Казани суд вернулся к делу о гибели женщины после укуса животного. Прокурор и адвокаты просили допросить дополнительных свидетелей, но получили отказ. Сторонам дали неделю на подготовку финальной позиции, а подсудимого удалили из зала, сохранив за ним право последнего слова.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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