Ипотека на вторичное жилье выросла в 2,2 раза за год

В июле россияне оформили ипотеку на готовое жилье на 69,4 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее, и на 10,9% превышает июньский показатель, говорится в исследовании «Домклик».



Общий объем выдачи ипотечных кредитов в июле составил 254,2 млрд рублей, что на 26,6% ниже июньского уровня. Однако год к году показатель вырос на 12,4%, а снижение к июню связано с падением спроса на льготную ипотеку.



Первичный рынок скорректировался сильнее: объем займов на новостройки уменьшился на 39,5% к июню и составил 121,1 млрд рублей — на 15,7% меньше, чем год назад. Доля первичной недвижимости опустилась на 10 п.п. до 47,6%. Вторичка, напротив, заняла 27,2% рынка, прибавив 9,3 п.п.



На покупку готовых загородных домов и строительство (ИЖС) пришлось 53,7 млрд рублей. Спрос на готовые дома упал к июню на 29,6%, а выдачи на ИЖС снизились на 23,4% до 22,5 млрд, что стало вторым лучшим результатом года. Директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что рынок движется к равномерности, а сегменты, менее зависимые от льгот, становятся востребованнее.