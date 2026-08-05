Экономика

Ипотека на вторичное жилье выросла в 2,2 раза за год

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В июле объем выдач ипотеки на вторичное жилье в...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В июле россияне оформили ипотеку на готовое жилье на 69,4 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее, и на 10,9% превышает июньский показатель, говорится в исследовании «Домклик».\n\nОбщий объем выдачи ипотечных кредитов в июле составил 254,2 млрд рублей, что на 26,6% ниже июньского уровня. Однако год к году показатель вырос на 12,4%, а снижение к июню связано с падением спроса на льготную ипотеку.\n\nПервичный рынок скорректировался сильнее: объем займов на новостройки уменьшился на 39,5% к июню и составил 121,1 млрд рублей — на 15,7% меньше, чем год назад. Доля первичной недвижимости опустилась на 10 п.п. до 47,6%. Вторичка, напротив, заняла 27,2% рынка, прибавив 9,3 п.п.\n\nНа покупку готовых загородных домов и строительство (ИЖС) пришлось 53,7 млрд рублей. Спрос на готовые дома упал к июню на 29,6%, а выдачи на ИЖС снизились на 23,4% до 22,5 млрд, что стало вторым лучшим результатом года. Директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что рынок движется к равномерности, а сегменты, менее зависимые от льгот, становятся востребованнее.

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