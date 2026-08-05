В Татарстане за год восстановили леса на 1,7 тысячи гектаров

В этом году в Татарстане восстановили леса на площади 1727 гектаров. Почти две трети работ пришлись на федеральный проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Цифры привели в Минлесхозе республики.

Лес высаживали искусственно на 1200 гектарах, еще на двух — комбинированным способом. На 525 гектарах он восстановился естественным путем. До конца летне-осеннего периода специалисты планируют продолжить работы.

Первый замминистра лесного хозяйства Ильгизар Зарипов пояснил: на площади 823 гектара проведут минерализацию почвы, помогут участкам зарасти и сохранят подрост при валке деревьев. В рамках нацпроекта также заготавливают семена лесных растений, ухаживают за объектами семеноводства и переводят культуры в категорию хозяйственно ценных пород.

Все эти меры направлены на сохранение лесных ресурсов Татарстана и поддержание экологического баланса. Региональный проект «Сохранение лесов» работает с 2025 года. Его целевые показатели — соотношение восстановленных площадей к вырубленным и погибшим, площадь лесовосстановления и сокращение площади лесных пожаров относительно 2021 года.