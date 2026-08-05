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В Казани обновляют Ленинский сад: что изменится у памятника Бутлерову

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани продолжают реконструкцию Ленинского са...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани наполовину готовы работы по обновлению входной группы Ленинского сада у памятника Александру Бутлерову. Ход благоустройства проинспектировал мэр Ильсур Метшин. После завершения реконструкции пространство должно стать удобнее и безопаснее для жителей, студентов и гостей города.

На участке площадью более 1,7 тысячи квадратных метров уже демонтировали старое покрытие, сделали бетонные основания, проложили сети освещения и систему автополива. Сейчас рабочие укладывают брусчатку вокруг монумента. В обновленном сквере появится полноценная зона отдыха: высадят 15 деревьев и 816 кустарников — вязы, клены, сирень, калину, кизильник и лещину. Также установят новые фонари и сделают художественную подсветку деревьев и памятника.

Для посетителей предусмотрены восемь скамеек и четыре урны, а безопасность обеспечат камеры видеонаблюдения. Кроме того, в сквере разместят информационный стенд о научных достижениях Бутлерова.

Отдельно решали проблему стихийной парковки. Чтобы защитить пешеходную зону, у памятника поставят гранитные столбики с декоративной цепью. Схему движения изменили: улицу Профессора Нужина сделали односторонней, а вдоль дороги появятся официальные парковочные места.

Открыть обновленный сквер планируют ко Дню города и республики.

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