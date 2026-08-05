Туманный четверг: в ближайшие сутки в Татарстане похолодает до +10 градусов

Завтра, 6 августа, в Татарстане ожидается туманное и прохладное утро. Существенных осадков синоптики не обещают, но в ночные и утренние часы возможно образование тумана.

Ветер будет дуть северо-западный, затем сменится на юго-западный, скорость составит 4-9 м/с. Днем местами возможны кратковременные усиления до 12 м/с, предупреждают в Гидрометцентре РТ.

Ночью по республике похолодает до +10…+15 градусов, в Казани — до +13…+15, а в низких местах — до +11…+13. Днем воздух прогреется до +23…+28 градусов, в столице — до +26…+28.

Ранее начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь рассказал, повторится ли переувлажнение почвы в августе и чего ждать аграриям республики.