Capcom выпустила бесплатную демоверсию Monster Hunter Wilds для PS5, Xbox и ПК
Capcom выпустила бесплатную демоверсию Monster Hunter Wilds. Она уже доступна для владельцев ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Демо охватывает весь пролог игры и заканчивается после выполнения задания 1-3 «В лес». Поклонники серии могут заранее познакомиться с началом экшена.
Помимо этого, разработчики навсегда снизили стоимость самой игры, не уточнив деталей изменения цены.
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