Технологии

Capcom выпустила бесплатную демоверсию Monster Hunter Wilds для PS5, Xbox и ПК

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Capcom выпустила бесплатную демоверсию Monster Hunter Wilds. Она уже доступна для владельцев ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Демо охватывает весь пролог игры и заканчивается после выполнения задания 1-3 «В лес». Поклонники серии могут заранее познакомиться с началом экшена.

Помимо этого, разработчики навсегда снизили стоимость самой игры, не уточнив деталей изменения цены.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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