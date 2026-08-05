Capcom выпустила бесплатную демоверсию Monster Hunter Wilds для PS5, Xbox и ПК

Capcom выпустила бесплатную демоверсию Monster Hunter Wilds. Она уже доступна для владельцев ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Демо охватывает весь пролог игры и заканчивается после выполнения задания 1-3 «В лес». Поклонники серии могут заранее познакомиться с началом экшена.

Помимо этого, разработчики навсегда снизили стоимость самой игры, не уточнив деталей изменения цены.