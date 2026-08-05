Технологии

Windows 11 с 8 ГБ RAM: журналист PCMag советует не покупать такие ПК

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Крис Хоффман из PCMag проверил, насколько комфортно работать за компьютером с Windows 11 и 8 гигабайтами оперативной памяти. Для этого он ограничил память своего ПК до этого объёма. Сразу после включения системы занято 6,6 гигабайта, а при обычной многозадачности устройство начинало тормозить. Запуск Adobe Photoshop дополнительно замедлял работу.

По итогам теста Хоффман пришёл к выводу, что 8 гигабайт не хватает для большинства сценариев использования, поэтому такие компьютеры он не рекомендует к покупке. Он считает, что Microsoft могла бы исправить ситуацию, если бы оптимизировала Windows, но пока советует выбирать устройства минимум с 16 гигабайтами памяти. В июле аналогичный вывод сделали эксперты The Verge после обзора ноутбука Microsoft Surface Laptop с 8 гигабайтами.

Результаты проверки и рекомендацию журналиста опубликовало издание PCMag.

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