Технологии

Ученые МФТИ и Сколтеха создали алгоритм полета шмеля для дронов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российские исследователи из МФТИ и Сколтеха представили алгоритм, который переносит аэродинамику полета шмеля на управление миниатюрными дронами с машущими крыльями. Благодаря этому устройства сохраняют устойчивость даже при сильных порывах ветра, что открывает возможности для их использования в разведке и опылении растений.

Алгоритм регулирует три ключевых параметра движения крыла: амплитуду взмаха, среднее положение траектории и угол поворота вокруг собственной оси. Эффективность подтверждена в цифровой аэродинамической трубе, где виртуальный робот стабилизировал полет при ветре, сила которого в полтора раза превышала его собственный вес. Время стабилизации составило от трех до шести секунд.

Об этом 6 августа сообщают «Известия». Доцент кафедры информатики и вычислительной математики МФТИ, руководитель исследовательской группы Центра ИИ Сколтеха Николай Ефанов пояснил, что метод позволяет сохранять устойчивый полет в широком диапазоне условий, что особенно важно для микроустройств, работающих в экстремальной среде — между деревьями, внутри зданий, при поисково-спасательных операциях, мониторинге инфраструктуры или опылении растений в теплицах.

Эксперт рынка НТИ «Аэронет» Артем Богатырев отметил ценность работы, поскольку аэродинамика летающих насекомых для создания беспилотников изучена значительно хуже, чем аэродинамика птиц. Ранее, 24 июля, сообщалось о планах создания в России электроники для насекомых-киборгов с ИИ.

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