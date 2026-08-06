После вмешательства прокуратуры завод в Татарстане погасил долги по зарплате

Судоремонтный завод «КамСлип» из Чистополя задолжал 75 сотрудникам свыше 4,2 миллиона рублей. Люди не видели зарплату за март и апрель 2026 года, пока в ситуацию не вмешалась городская прокуратура. Проверка показала: предприятие нарушило трудовые права работников.

Надзорное ведомство потребовало от директора немедленно все исправить. На руководителя завели административное дело, суд выписал ему штраф. После этого завод погасил долги полностью.

В прокуратуре Татарстана подтвердили: все 75 человек получили положенные деньги. Теперь директору стоит быть внимательнее к выплатам — повторная проверка может обойтись дороже.