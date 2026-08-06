Новости Татарстана

После вмешательства прокуратуры завод в Татарстане погасил долги по зарплате

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Судоремонтный завод «КамСлип» из Чистополя задолжал 75 сотрудникам свыше 4,2 миллиона рублей. Люди не видели зарплату за март и апрель 2026 года, пока в ситуацию не вмешалась городская прокуратура. Проверка показала: предприятие нарушило трудовые права работников.

Надзорное ведомство потребовало от директора немедленно все исправить. На руководителя завели административное дело, суд выписал ему штраф. После этого завод погасил долги полностью.

В прокуратуре Татарстана подтвердили: все 75 человек получили положенные деньги. Теперь директору стоит быть внимательнее к выплатам — повторная проверка может обойтись дороже.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Гид по Казани

день назад

Успеть этим летом: идеи, места и события для яркого сезона

смерть от ожогов борщевика

Технологии

день назад

Магнитная буря завершилась, готовится солнечное затмение 12 августа

Гид по Казани

2 дня назад

Шаг к совершенству: современные решения для красоты и здоровья ног

экспертиза фундамента в Москве

Технологии

день назад

Huawei, Honor, Vivo, OPPO и Xiaomi получат квадратные селфи-камеры в 2027 году

Технологии

день назад

Huawei Mate 90 Pro Max по слухам получит 200-Мп камеру и Kirin 9050 Pro

Наука

день назад

Татарстан выделит 80 млн рублей вузам на химические программы

Технологии

день назад

Флагман OnePlus 16 с аккумулятором 9000 мА·ч запущен в пробное производство

Технологии

16 часов назад

Samsung не признала браком красные пятна на экранах Galaxy S26 Ultra
Экономика
51 минуту назад

Стойка в московском ЦОД подорожала на 15,7% до 170,8 тыс. рублей

Аренда стойки 5 кВт в московских ЦОД подорожала...

Технологии

час назад

Ученые МФТИ и Сколтеха создали алгоритм полета шмеля для дронов

Гид по Казани

день назад

День рождения: где отметить ярко и без лишних хлопот

Технологии

3 часа назад

Маршрутизаторы «Росэл» ISN415 получили допуск ФСТЭК для госорганов

Технологии

3 часа назад

Xiaomi может выпустить бета-версию HyperOS 4 7 августа
Старинный квартал Зеленодольска «Полукамушки» м...
Жилые комплексы: Новости
4 часа назад

Старинный квартал Зеленодольска «Полукамушки» могут превратить в «живой музей»

Технологии

4 часа назад

Квадрокоптер «Геоскан пионер мини-2» научили находить суда без регистрации

Новости Татарстана

5 часов назад

Еще две мечети в Татарстане признали объектами культурного наследия

Технологии

6 часов назад

Ghost Recon Wildlands получит бесплатный апгрейд до 4K 6 августа
«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории ус...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой