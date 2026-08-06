Экономика

Стойка в московском ЦОД подорожала на 15,7% до 170,8 тыс. рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Аренда стойки 5 кВт в московских ЦОД подорожала...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Во втором квартале 2026 года средняя стоимость аренды стойки мощностью 5 кВт в московских центрах обработки данных выросла до 170,8 тыс. рублей. Годом ранее этот показатель составлял 147,6 тыс. рублей, то есть прирост достиг 15,7%.

В Санкт-Петербурге динамика оказалась более заметной: цены поднялись на 31,3% — со 104,3 тыс. до 138 тыс. рублей за аналогичный период.

Данные приводит совместный отчет iKS-Consulting и дистрибутора услуг colocation 3data. Исследователи объясняют удорожание не столько спросом, сколько ограниченным предложением на рынке. В четвертом квартале 2025 года и первом квартале 2026-го наблюдалась стабилизация цен.

На рынке становится больше премиальных площадок с повышенным уровнем надежности и удобным расположением — они дорожают быстрее среднего. При этом отдельные площадки «второго эшелона» сохраняют более умеренные тарифы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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