Оператор «Йолы» в Татарстане закрывается: 103 магазина без управления

Татарстанский оператор мясной сети «Йола» — ООО «Торговый дом Йола Казань» — прекращает деятельность. По данным ЕГРЮЛ, компания приняла решение о ликвидации и формировании ликвидационной комиссии, а с 8 сентября находится в стадии ликвидации. Именно это юрлицо управляло магазинами сети в республике.

Всего «Йола-маркет», где продают продукцию Йошкар-Олинского мясокомбината, объединяет 474 магазина. На Татарстан приходится 103 точки — больше, чем на любой другой регион. Торговые объекты сети также работают в Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Кировской и Нижегородской областях, а также в Коми.

Финансовые показатели у казанского оператора были положительными: 2025 год он завершил с выручкой 1,5 млрд рублей (+6%). Чистая прибыль составила 10 млн рублей. Несмотря на это, собственники решили запустить ликвидацию.

Марийский агрохолдинг «Йола» входит в топ-30 крупнейших производителей мясопродуктов России по выручке и объемам выпуска. Его годовой оборот превышает $100 млн, а на предприятиях трудятся более 2,5 тыс. человек. В структуру холдинга входят племенной завод «Шойбулакский», который ежегодно выпускает 29 тыс. тонн мяса, и Йошкар-Олинский мясокомбинат, производящий более 30 тыс. тонн мясопродуктов в год.