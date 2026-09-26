Экономика

Число пенсионеров в России за месяц выросло до 40,496 млн

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Соцфонд: численность пенсионеров в России в авг...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Численность пенсионеров в России в августе 2026 года достигла 40,496 млн человек. Месяцем ранее, в июле, показатель составлял 40,475 млн, то есть прирост за месяц составил 21 тыс. человек. Такие данные приводит Соцфонд, статистику изучил ТАСС.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов связывает рост с несколькими факторами. Один из них — ежегодный августовский перерасчет: с 1 августа Соцфонд корректирует пенсии работающих пенсионеров за прошлый год, что активизирует учетные базы и стимулирует граждан пенсионного возраста подтверждать свой статус ради положенных надбавок.

Кроме того, из-за поэтапного повышения пенсионного возраста приток новых пенсионеров происходит неравномерно: оформившие документы в середине лета граждане попали в официальную статистику именно в августе. Сафонов добавил, что нужно учитывать и особенности учета — месячные данные фиксируют всех получателей выплат, включая социальные пенсии и пенсии по инвалидности, а локальный всплеск часто связан с завершением обработки отложенных заявлений и закрытием отчетных периодов.

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