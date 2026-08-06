Титова оставили дублером Гагарина ради суточного полета

Германа Титова прочили в первые космонавты, но для полета на «Востоке-1» выбрали Юрия Гагарина. Руководитель подготовки Николай Каманин объяснял это тем, что у Титова более сильный характер, а такого космонавта нужно было приберечь для более трудного суточного полета.

Титов стал дублером и в скафандре сопровождал Гагарина до старта 12 апреля 1961 года. Снять амуницию ему разрешили только после того, как Гагарин занял место в корабле; резервным космонавтом был еще Григорий Нелюбов.

Свой собственный полет Титов совершил 6–7 августа 1961 года на корабле «Восток-2»: 17 оборотов вокруг Земли, более 700 тысяч километров, 25 часов 18 минут. Он стал самым молодым космонавтом в истории — 25 лет 10 месяцев 25 дней, а также первым человеком, уснувшим на орбите, и первым кинооператором в космосе.

Отбор в первый отряд был суровым: из 3461 кандидата дошестерки дошли Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Быковский и Попович. После экзаменов комиссия рекомендовала очередность: Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Быковский, Попович. Позже Юрий Гагарин в книге «Дорога в космос» предполагал, что Титова приберегли для более сложного полета. Академик Борис Черток отмечал, что именно суточный полет дал инженерам уверенность: человеку можно доверить больше, чем казалось.