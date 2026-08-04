Motorola добавила более 10 смартфонов в бета-тест Android 17

Motorola расширила бета-программу Android 17: к тестированию допустили более десяти моделей смартфонов. Компания открыла доступ владельцам складных Razr 70 Plus и Razr+ 2026, а также линейкам Edge 70 Pro, Edge 70 Plus и Edge 70 Neo в ряде регионов.

В число участников попали и бюджетные Moto G Power 2025 и 2026, Moto G 2025 и 2026, а также Moto G Play 2026. Количество мест в бета-программе ограничено, поэтому желающим нужно подать заявку через аккаунт Motorola.

Android 17 принесёт обновлённые панель уведомлений и центр управления, новые варианты часов на экране блокировки, улучшенный раздел настроек и отдельные регуляторы громкости для каждого приложения. Полный список изменений компания обещает опубликовать позже.