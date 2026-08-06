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В Татарстане открылся сезон охоты с подружейными собаками до января 2027-го

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане открылся сезон охоты с подружейным...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Сезон охоты с подружейными собаками в Татарстане продлится почти полтора года — до 5 января 2027-го. Об этом сообщает портал «Казанские ведомости». Охотиться можно на полевую, степную и боровую дичь: глухаря, тетерева, рябчика, вальдшнепа, серую куропатку, перепела, голубей и горлиц. В помощь охотникам — ретриверы, спаниели и другие породы собак. Правда, не вся дичь доступна. Обыкновенная горлица под запретом: она внесена в Красную книгу России. Нельзя стрелять и клинтуха — этот вид значится в Красной книге Татарстана. Ещё одно правило: с одной собакой одновременно могут охотиться не больше трёх человек. Об этом напомнили в Госкомитете Татарстана по биоресурсам.

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