В Татарстане 6 августа ожидается переменная облачность без осадков
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
В четверг, 6 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман, предупреждает Гидрометцентр РТ.
Ветер будет дуть северо-западный, с переходом на юго-западный, со скоростью 4–9 метров в секунду. Днем местами его порывы могут достигать 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +10..+15 градусов, днем прогреется до +23..+28.
В Казани синоптики тоже обещают переменную облачность и сухую погоду. Ветер в столице — того же направления, 4–9 метров в секунду. Днем воздух здесь прогреется до +26..+28 градусов.
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