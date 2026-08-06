Новости Татарстана

В Татарстане 6 августа ожидается переменная облачность без осадков

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане 6 августа ожидается переменная обл...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В четверг, 6 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Ветер будет дуть северо-западный, с переходом на юго-западный, со скоростью 4–9 метров в секунду. Днем местами его порывы могут достигать 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +10..+15 градусов, днем прогреется до +23..+28.

В Казани синоптики тоже обещают переменную облачность и сухую погоду. Ветер в столице — того же направления, 4–9 метров в секунду. Днем воздух здесь прогреется до +26..+28 градусов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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