В МФЦ Казани прокомментировали скандал с очередями при замене прав

После статьи «Вечерней Казани» о многочасовых очередях в МФЦ при замене водительских прав казанцы дождались ответа. В ведомстве пояснили, почему услуга отнимает так много времени, и напомнили полный список необходимых документов.

Замена удостоверения остается одной из самых востребованных услуг. В Казани ежегодно с этим обращаются до 10 тысяч человек, отметили в ГБУ МФЦ республики.

Список документов утвержден приказом МВД России. Потребуются паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение, старое водительское удостоверение и СНИЛС. Иностранцам и лицам без гражданства дополнительно нужен нотариальный перевод паспорта.

Госпошлина за замену прав составляет 4000 рублей. На оказание услуги уходит до 10 рабочих дней.

Ранее «Вечерняя Казань» выяснила, почему приходится ждать часами и где процедуру можно пройти быстрее.