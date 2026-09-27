Туруслуги для россиян выросли почти в пять раз с 2020 года

ТАСС 27 сентября со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ сообщил, что объем услуг туристических агентств, туроператоров, а также прочих услуг по бронированию и сопутствующих им услуг, оказанных россиянам, увеличился с 91,9 млрд рублей в 2020 году до 445 млрд рублей в 2025 году, то есть почти в пять раз.

За те же пять лет услуги гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья выросли с 183,4 млрд рублей до 611,6 млрд рублей, а санаторно-курортных организаций — с 101,9 млрд рублей до 269,2 млрд рублей. Количество гостиниц и других средств размещения увеличилось почти в 1,5 раза — с 27,3 тыс. в 2020 году до 38,3 тыс. в 2025 году. Инвестиции в основной капитал в 2020–2025 годах увеличились с 350,4 млрд рублей до 1 трлн рублей.

В 2025 году вклад туризма в экономику России достиг 3,1%, а доля валовой добавленной стоимости туристской индустрии в ВВП РФ за пять лет выросла на 0,8%. Средняя численность работников в сфере туризма снизилась с 1,15 млн в 2020 году до 1,06 млн в 2025 году. Зарплаты в отрасли за этот же период выросли в два раза — в среднем с 53 тыс. до 104,2 тыс. рублей в месяц.