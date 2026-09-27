Технологии

ТУСУР представил модернизированный принтер для печатных плат

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Ученые ТУСУРа представили модернизированный при...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) показали модернизированную версию принтера печатных плат. Презентация состоялась на секции Школы молодых ученых в рамках форума «Микроэлектроника 2026», об этом сообщили в вузе.

Устройство разработали в лаборатории печатной электроники «Аддитив» ТУСУРа вместе с промышленным партнером. Лаборатория создана в 2022 году и продолжает работу при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Принтер наносит особо вязкие пасты, которые в промышленности применяют для трафаретной печати, что позволяет делать прототипы электронных устройств без сетчатых и металлических трафаретов.

В 2024 году макет устройства прошел опытную эксплуатацию на производственном участке промышленного партнера. Отзывы сотрудников предприятия легли в основу плана модернизации: коллектив перешел от прототипа, испытанного на площадке партнера, к конструкции с высокой точностью позиционирования и качеством печати многослойных интегральных схем, приводит слова заведующего лабораторией Сергея Артищева ТАСС. Главная сложность — нанесение материалов поверх уже напечатанных слоев и учет перепадов высоты на керамическом основании: при толщине пленок около 30 микрометров перепад в 10-15 микрометров уже критичен, а часть технических решений ученые взяли из проекта по созданию геномного принтера.

Сейчас отрабатываются решения для бесконтактного контроля расстояния от сопла дозатора до подложки и для контроля дефектности печати с помощью технического зрения. В конструкцию добавили видеокамеру, которая позволяет проверять уже напечатанный образец; программа распознавания дефектов опробована на статичных изображениях, а для работы с видеопотоком предстоит доработать дозатор и систему обработки изображений. Форум «Микроэлектроника 2026» проходит с 27 сентября по 3 октября в Научно-технологическом университете «Сириус», Школа молодых ученых стартовала 21 сентября.

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