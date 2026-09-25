Новости Татарстана

Министр спорта и Минниханов поддержали проект спортзалов под Челнами

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Под Челнами планируют открыть залы для единобор...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Под Челнами собираются открыть залы для единоборств, баскетбола и волейбола. Инициативу поддержали министр спорта Татарстана и Рустам Минниханов.

Об этом сообщил министр спорта республики: именно он вместе с главой Татарстана выступил за реализацию проекта. Поддержка касается сразу трех направлений, по которым в новых залах планируют вести работу, — единоборств, баскетбола и волейбола.

Таким образом, проект получил одобрение на уровне республиканского руководства и профильного министерства. Речь идет о появлении под Челнами отдельных залов, где смогут тренироваться любители единоборств и игровых видов спорта с мячом.

Планы по открытию этих залов под Челнами уже поддержаны, и в перечне направлений значатся единоборства, баскетбол и волейбол.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Память телефона забита под завязку: что удалить за несколько минут, не трогая фото и видео

Интересное в Казани

день назад

Одна стройка — пять официальных нарушений: что происходит вокруг ЖК в Ново-Савиновском районе Казани

таракан в ванной

Технологии

день назад

Apple разрабатывает безэкранный фитнес-трекер с выпуском не ранее 2028 года

Интересное в Казани

2 дня назад

«Ресторан за 50 миллионов открыли, а гости не пришли»: почему в Казани закрываются новые кафе и рестораны

где найти smm специалиста в Москве

Не у нас

день назад

В России создали новый бронетягач с турелью для защиты от дронов

Технологии

день назад

За интернет платите столько же, а Wi-Fi стал еле тянуть: 5 причин медленной домашней сети

Технологии

день назад

Телефон еще недавно держал заряд весь день, а теперь садится к обеду: какие настройки проверить

Технологии

день назад

РЖД тестируют первый путь для ВСМ на полигоне Саблино — Тосно

Не у нас

20 часов назад

Священник предупредил, почему могильный крест нельзя выбрасывать
Технологии
51 минуту назад

Counterpoint: поставки бюджетных смартфонов могут упасть на 40% к 2030 году

Counterpoint Research прогнозирует падение пост...

Технологии

20 минут назад

Maibenben начала продажи в России ноутбука X-Treme X17F с RTX 5060

Интересное в Казани

5 часов назад

«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками в Казани заканчиваются ссорами и как это исправить

Технологии

55 минут назад

Телефон лежит без дела, а заряд все равно тает: какие приложения работают за вашей спиной

Не у нас

час назад

Православным назвали время, когда молитва самая сильная
Нейросети в работе используют 95% журналистов, ...
Технологии
час назад

Нейросети в работе используют 95% журналистов, 60% — каждый день

Технологии

час назад

Xiaomi анонсировала смартфоны 18 Pro и 18 Pro Max с приватным экраном

Технологии

2 часа назад

Ученые «Вектора» обучили ИИ предсказывать тропность штаммов ВИЧ

Технологии

3 часа назад

Опрос Нетологии и СберБизнес Live: 21% предпринимателей с двумя дипломами
Журналиста ProKazan оставили за городом без маш...
Интересное в Казани
4 дня назад

Журналиста ProKazan оставили за городом без машины: рассказываем, удобно ли обойтись без автомобиля в поселке под Казанью