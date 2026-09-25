Министр спорта и Минниханов поддержали проект спортзалов под Челнами

Под Челнами собираются открыть залы для единоборств, баскетбола и волейбола. Инициативу поддержали министр спорта Татарстана и Рустам Минниханов.

Об этом сообщил министр спорта республики: именно он вместе с главой Татарстана выступил за реализацию проекта. Поддержка касается сразу трех направлений, по которым в новых залах планируют вести работу, — единоборств, баскетбола и волейбола.

Таким образом, проект получил одобрение на уровне республиканского руководства и профильного министерства. Речь идет о появлении под Челнами отдельных залов, где смогут тренироваться любители единоборств и игровых видов спорта с мячом.

Планы по открытию этих залов под Челнами уже поддержаны, и в перечне направлений значатся единоборства, баскетбол и волейбол.