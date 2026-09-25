Технологии

Maibenben начала продажи в России ноутбука X-Treme X17F с RTX 5060

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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MAIBENBEN вывела на российский рынок игровой ноутбук X-Treme X17F. Покупателям доступны две конфигурации: с GeForce RTX 3050 за 121 990 рублей и с GeForce RTX 5060 за 160 500 рублей. О старте продаж сообщила «Российская газета».

Младшая версия получила шестиядерный AMD Ryzen 7 7445HS, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 1 ТБ, её видеокарта несёт 4 ГБ видеопамяти. В старшей конфигурации стоят 16-ядерный Ryzen 9 8940HX и GeForce RTX 5060 с 8 ГБ памяти GDDR7, а на выбор предлагаются 16 или 24 ГБ ОЗУ и накопитель на 512 ГБ либо 1 ТБ. В обеих версиях оперативную память можно расширить до 32 ГБ, а объём SSD — до 4 ТБ.

Экран — 17,3-дюймовый IPS с разрешением 1920 × 1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 250 кд/м². Клавиатура полноразмерная, с цифровым блоком и RGB-подсветкой. За охлаждение отвечают два вентилятора и четыре тепловые трубки.

Батарея версии с RTX 3050 рассчитана на 60 Вт·ч, в комплекте — блок питания на 180 Вт. У модификации с RTX 5060 аккумулятор на 80 Вт·ч, адаптер на 210 Вт и поддержка зарядки через USB-C мощностью до 100 Вт. Корпус пластиковый, крышка алюминиевая, масса составляет от 2,6 до 2,7 кг в зависимости от конфигурации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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