Православным назвали время, когда молитва самая сильная

Для молитвы человек может обращаться к Богу в разное время, однако отдельные часы в религиозной традиции иногда наделяются особым символическим смыслом. Одно из таких представлений касается периода между полуночью и тремя часами утра.

Как говорится в дзен-канале «Торжество православия» со ссылкой на священнослужителей РПЦ, эти часы некоторые верующие посвящают более сосредоточенной молитве. Считается, что ночью человек особенно нуждается в духовной защите.

Авторы публикации объясняют эту традицию представлениями об активности нечистых сил. Ее наиболее сильное проявление они относят к промежутку между двумя и тремя часами ночи.

С этим же периодом материал связывает различные происшествия и трагические события. Поэтому верующим предлагают использовать ночную молитву не только для просьб о личном благополучии, но и для защиты от бед и духовных искушений.

Обращаться в эти часы можно к Господу, Богородице или своему Ангелу Хранителю. Особенно благоприятной для последнего варианта в публикации называется ночь с субботы на воскресенье.

Также верующим напомнили о традиционных правилах домашней молитвы. Перед иконами рекомендуется молиться стоя, а земные поклоны не следует полностью исключать из молитвенной практики.