Бывшие работницы КАМАЗа уговорили Минниханова на общий снимок

Рустам Минниханов сделал общее фото с пенсионерками, которые раньше трудились на КАМАЗе. Встреча прошла в Набережных Челнах. Видеозапись опубликовала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова.

Женщины пришли на празднование Дня машиностроителя и не стали оставаться в стороне. Обратившись к Раису республики, они объяснили, что родные дома не поверят в такую встречу, если не увидят подтверждение. Поэтому бывшие работницы попросили сделать совместный кадр.

Рустам Минниханов прибыл в автоград, чтобы участвовать в мероприятиях, посвященных профессиональному празднику работников отрасли. Именно там и произошел разговор с пенсионерками.

Лилия Галимова подтвердила, что просьбу выполнили. Раис Татарстана согласился и сфотографировался с женщинами.