Технологии

Xiaomi анонсировала смартфоны 18 Pro и 18 Pro Max с приватным экраном

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Xiaomi анонсировала флагманы 18 Pro и 18 Pro Max, у которых дисплей получил режим конфиденциальности. На это обратило внимание издание BGR, информацию приводит Lenta.ru.

Экран перестаёт отображать картинку, если смотреть на него под углом. По данным журналистов, аналогичная функция ранее появилась в Samsung Galaxy S26 Ultra, выпущенном в начале года.

В Xiaomi пояснили, как устроена технология: в дисплее используются два ряда пикселей — стандартные широкоугольные и узкоугольные. При активации режима приватности узкоугольные пиксели скрывают информацию при взгляде на экран под углом более 60 градусов. В компании утверждают, что это защищает от посторонних пароли и содержимое уведомлений.

Новую технологию Xiaomi назвала SuperPixel 2.0 и пообещала, что пользователи не заметят компромиссов при её использовании. В BGR напомнили: владельцы Galaxy S26 Ultra ранее жаловались на качество картинки при активации приватного экрана.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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