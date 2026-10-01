Полезное

Билайн обеспечил фонд «Старость в радость» бесплатной федеральной горячей линией

Служба новостей Автор статьи
Билайн предоставил благотворительному фонду «Ст...

Фото: magnific.com

Подписаться на Дзен.канал

erid: 2VSb5xMzKgW

Билайн предоставил благотворительному фонду «Старость в радость» бесплатный федеральный номер горячей линии — 8(800)700-44-01. Теперь пожилые люди и социальные работники из любого региона России могут обратиться в фонд, рассказать о своей ситуации и получить необходимую консультацию и помощь. Запуск горячей линии приурочен к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября.

Звонки на номер бесплатны для обратившихся. Это позволяет специалистам фонда уделять каждому разговору столько времени, сколько необходимо: подробно разбирать ситуацию, уточнять запрос и определять, какая помощь требуется человеку.

Фонд «Старость в радость» работает с пожилыми людьми по всей России: помогает с лечением и уходом, организует поставки необходимых вещей, развивает программы полезной занятости и обучает специалистов социальной сферы. Телефон остаётся одним из ключевых каналов связи с людьми, которым нужна поддержка, особенно в регионах.

Билайн предоставил фонду федеральный номер и услуги связи на благотворительной основе. Кроме того, компания обеспечивает фонд корпоративной мобильной связью и высокоскоростным интернетом в конференц-зале, который используется в том числе для дистанционного обучения специалистов из регионов.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию Билайна:
«Для благотворительных организаций технологии — это прежде всего рабочий инструмент, от надёжности и доступности которого напрямую зависит помощь людям. Поэтому мы стремимся предоставлять фондам не разовую поддержку, а решения, которые они могут использовать каждый день. Бесплатная федеральная горячая линия позволит “Старости в радость” быть доступнее для пожилых людей и социальных работников независимо от того, где они находятся».

Юлия Мансурова, директор по фандрайзингу и маркетингу фонда «Старость в радость»:
«Связь для фонда — не технический вопрос, а базовая опора. Билайн предоставил не только федеральный номер для горячей линии, но и стабильный интернет для обучающих программ. Мы работаем с регионами, проводим семинары, обучающие модули, супервизии и другие встречи в том числе в онлайн-форматах. Сегодня технологии помогают передавать опыт быстрее и эффективнее — специалисты из удалённых регионов могут подключаться к занятиям, задавать вопросы, обмениваться практиками и чувствовать себя частью общего процесса, даже если находятся за тысячи километров. Поэтому сегодня любой фонд зависит от цифровизации, и мы рады, что нашим партнёром в этом процессе стал Билайн».

Запуск горячей линии продолжает многолетнее сотрудничество Билайна и фонда «Старость в радость». Клиенты оператора могут поддерживать фонд с баланса мобильного телефона, в том числе с помощью регулярных благотворительных пожертвований. К партнёрству присоединяются и сотрудники компании: ежегодно в преддверии Нового года сотрудники Билайна по всей России подписывают и отправляют открытки подопечным фонда.

Работа со старшим поколением — одно из направлений социальных проектов Билайна. Компания развивает решения, направленные на повышение доступности цифровых сервисов и цифровой грамотности пожилых людей. В частности, в рамках концепции «Ясный язык» Билайн адаптировал основные термины и положения договоров, сделав их более понятными, а также разработал упрощённые формы для ознакомления в офисах.

Совместно с проектом «Московское долголетие» компания проводит мероприятия для старшего поколения и изучает цифровые потребности этой аудитории. Еще одно направление — волонтёрское сообщество «Амбассадоры кибербезопасности». Его участники проводят в разных городах России занятия по цифровой безопасности для людей разных возрастов — пожилых, детей и подростков. Они рассказывают, как распознавать мошеннические схемы, защищать персональные данные и безопасно пользоваться цифровыми сервисами. В 2025 году обучение прошли 5 тыс. человек, а за первые три квартала 2026 года — уже 7 тыс.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

6 часов назад

«Давно такого скота не видела»: Роднина не обошла стороной ОИ-2026

Полезное

46 минут назад

Билайн обеспечил фонд «Старость в радость» бесплатной федеральной горячей линией

чем очистить резинку в стиральной машине от плесени и грязи

Не у нас

день назад

Прошли срочные переговоры главы федерации футбола Португалии с Роналду

Интересное в Казани

3 дня назад

Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе, которые рушатся за закрытыми дверями

укладка искусственной травы в Москве

Не у нас

6 часов назад

Рукоблудие грозит душе смертным грехом: в РПЦ обсуждают многолетний миф

Не у нас

6 часов назад

Всего пять инфекций ведут к более чем 2 млн случаев рака ежегодно

Технологии

день назад

Телефон стал сам открывать рекламу поверх приложений: какую программу проверить первой

Технологии

6 часов назад

Google показала Gemini 4 Argon партнерам по кибербезопасности

Технологии

день назад

Владельцы iPhone в России обошли ограничение 5G через профиль Vodafone
Новости Татарстана
час назад

Национальная библиотека Татарстана обзавелась чат-ботом в мессенджере «Макс»

Чат-бот Национальной библиотеки Татарстана зара...

Технологии

6 минут назад

Сбер добавил оплату «Вжух» в Умное кольцо

Интересное в Казани

31 минуту назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году

Технологии

16 минут назад

Смартфон не показывает входящий звонок на экране: почему мелодия есть, а кнопок ответа нет

Технологии

38 минут назад

Apple планирует показать устройства для умного дома 13 октября
В Китае заработала крупнейшая в мире морская ВЭ...
Технологии
5 часов назад

В Китае заработала крупнейшая в мире морская ВЭС «Фаньши»

Технологии

час назад

США запустили America.gov: ИИ-помощник по госуслугам с поддержкой Google

Технологии

2 часа назад

Figure утилизировала партию человекоподобных роботов в духе «Терминатора 2»

Технологии

2 часа назад

В драйвере AMD нашли чип Gainsborough для Steam Deck 2
«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками ...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками в Казани заканчиваются ссорами и как это исправить