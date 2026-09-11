Спрос на iPhone 18 Pro в России может упасть на 25%

Предзаказы на iPhone 18 Pro и 18 Pro Max в России не достигли прошлогоднего уровня, сообщили ритейлеры, опрошенные «Известиями». По оценке эксперта НТИ по беспроводной связи Олега Яблокова, продажи этих моделей могут оказаться на 15–25% ниже, чем у предыдущего поколения. На презентации Apple были представлены новые Pro-модели, сгибаемый смартфон, а также Apple Watch и AirPods.

В предыдущие годы число забронированных смартфонов постоянно росло. Однако не все продавцы фиксируют спад: в «М.Видео» заявили, что предзаказы на 18 Pro и 18 Pro Max примерно на 40% выше, чем на предыдущие модели. В МТС отметили стабильный интерес к iPhone и высокий спрос на Duo, который превышает предзаказы на раскладушки других брендов.

Duo, цена которого начинается почти от 300 тыс. рублей, по мнению Яблокова, станет самой обсуждаемой новинкой и может превзойти некоторые модели Samsung, Huawei и Honor по количеству заявок и выручке. Однако эксперт предупреждает, что ажиотаж не следует путать с массовым спросом: до конца года в России может быть реализовано около 5–15 тыс. таких устройств. В количественном выражении Apple вряд ли обгонит Samsung и Huawei.

Ведущий эксперт Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасия Безрукова считает, что прямой конкуренции с Samsung, занимающим около 72% российского рынка складных смартфонов, не возникнет из-за разных аудиторий и ценовых сегментов. Apple, по её словам, создаст новый верхний ценовой сегмент, который ранее практически не существовал. Старший бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Артур Махлаюк связывает продолжающееся снижение спроса на iPhone в России с проблемами доступности, установки и обновления приложений и не ожидает существенных технологических изменений, поэтому продажи новых моделей могут показать отрицательную динамику по сравнению с линейкой 17-й серии.