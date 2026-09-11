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Православным верующим перечислили чудотворные свойства святой воды

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Священники рассказали, чем святая вода отличается от обычной питьевой, сообщает ИА МедиаПоток.

В материале говорится, что ученые пока не дали точного объяснения чудесным свойствам святой воды и ее связи с Божьей силой. При этом верующие считают, что освященная вода может помогать при лечении и профилактике заболеваний.

Некоторые связывают такие свойства с серебром, которое может находиться в освященной воде. Однако исследования, как отмечает издание, показали заметное повышение оптической плотности воды после освящения.

Авторы материала указывают, что молитвы, произнесенные над водой, воздействуют на нее и меняют ее свойства. Считается, что в момент, незаметный для человеческого глаза, вода становится целебной.

По этому представлению, освященная вода наполняется светом и благодатью, а затем передает эти качества человеку, который ее пьет.

Также отмечается, что свойства святой воды, взятой в разных местах, часто совпадают. В материале это называют подтверждением чудодейственного влияния молитвы.

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