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Батюшка разъяснил, что делать если во сне покойник зовет за собой

Служба новостей Автор статьи
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Если умерший человек во сне зовет с собой, это не стоит сразу воспринимать как плохое предзнаменование, считает православный священник. В такой ситуации он советует молиться об упокоении души усопшего, пишет Кулик.

По словам священника, подобные сны могут быть духовным напоминанием. Он считает, что человеку в таком случае важно не поддаваться страху, а обратиться к молитве.

Особое значение батюшка придает личной молитве. По его словам, обращение, произнесенное искренне и от сердца, может иметь большую силу, чем записка, поданная на церковную службу.

При этом церковные формы поминовения также остаются важными. Среди них называются сорокоуст и годовая панихида.

Священник подчеркнул, что такие обряды считаются действенным способом молитвенной помощи умершему.

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