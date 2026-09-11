Батюшка разъяснил, что делать если во сне покойник зовет за собой

Если умерший человек во сне зовет с собой, это не стоит сразу воспринимать как плохое предзнаменование, считает православный священник. В такой ситуации он советует молиться об упокоении души усопшего, пишет Кулик.

По словам священника, подобные сны могут быть духовным напоминанием. Он считает, что человеку в таком случае важно не поддаваться страху, а обратиться к молитве.

Особое значение батюшка придает личной молитве. По его словам, обращение, произнесенное искренне и от сердца, может иметь большую силу, чем записка, поданная на церковную службу.

При этом церковные формы поминовения также остаются важными. Среди них называются сорокоуст и годовая панихида.

Священник подчеркнул, что такие обряды считаются действенным способом молитвенной помощи умершему.