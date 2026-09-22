Протоиерей Ткачев объяснил, как молиться за усопших

Протоиерей Андрей Ткачев рассказал о значении молитвенного поминовения живых и умерших через псалмы пророка Давида. По словам священнослужителя, Псалтырь имеет особое значение для духовной жизни верующего и молитвенной помощи усопшим, сообщил Кулик.

Ткачев отметил, что человеку, который считает себя настоящим верующим, следует знать наизусть все 150 псалмов. При этом он признал, что в условиях современной жизни начать можно хотя бы с тех текстов, которые легче запоминаются. По словам протоиерея, Псалтырь занимает важное место в молитвенном прошении за умерших и в деле спасения души.

Священнослужитель также привел примеры людей, для которых псалмы стали источником внутренней силы. Он рассказал об игумене Александре, который, по словам Ткачева, получил новое духовное вдохновение через Псалтырь. Впоследствии это привело к основанию мужского монастыря.

Кроме того, протоиерей напомнил о праведнике Арсении Каппадокийском. Ткачев отметил, что тот знал все псалмы и помогал больным людям получать исцеление.

Священник добавил, что в Псалтыри есть молитвы, которые принято читать на протяжении 40 дней после смерти человека. По словам Ткачева, каждая такая молитва отражает человеческую жизнь. Он подчеркнул, что внимательное изучение этих текстов помогает духовному росту и может облегчить участь усопших.