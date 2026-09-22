Для госуправления ликвидностью предложили создать отдельный институт

Ректор Финансового университета при правительстве Станислав Прокофьев (замглавы Федерального казначейства в 2005–2021 гг.) предложил вернуться к дискуссии о создании отдельного института для реализации государственной политики управления ликвидностью, или кэш-менеджмента. Свои идеи он представил на Московском финансовом форуме, где власти, банкиры и научное сообщество обсуждали резервы роста в этой сфере.

Ученый сформулировал предложения в парадигме Run-Change-Disrupt. В части Run — регулярных операционных процессов — казначейство могло бы запустить операции репо в валютах, отличных от юаня. Сделки с юанем появились в этом году.

Для запуска таких операций, подчеркнул Прокофьев, необходимы повышение спроса на другие валюты и выравнивание экспортно-импортных потоков с иными странами, в первую очередь с БРИКС.