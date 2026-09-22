У Новой Земли и Земли Франца-Иосифа могут обнаружить новые острова

В ближайшие годы возле Новой Земли и Земли Франца-Иосифа могут обнаружить новые острова. Карта российской Арктики меняется по мере отступления ледников, и именно эти архипелаги сейчас привлекают особое внимание учёных. Об этом пишет «Агротайм».

Речь идёт не о внезапном возникновении суши посреди моря. Отступающий лёд способен открыть пролив между основной территорией и участком суши, который прежде был скрыт или соединён с берегом ледником; после этого объект может быть признан отдельным островом. За потенциальными изменениями береговой линии сначала наблюдают из космоса: спутниковые снимки помогают увидеть освобождающиеся ото льда территории, а затем географический статус объектов уточняют исследователи.

Однако появившийся на карте остров не обязательно останется островом навсегда. Доцент кафедры гидрографии моря Андрей Леонов рассказал о случаях, когда через несколько лет возникала песчаная перемычка, вновь соединявшая участок суши с берегом, — тогда остров превращался в полуостров. Мыс Месяцева возле Земли Франца-Иосифа некоторое время считался островом, но в 2024 году объект полностью исчез: наблюдения показали, что он был связан с ледовым образованием, а не с устойчивым участком суши.

Лёд может и вводить картографов в заблуждение. Остров Литтрова на Земле Франца-Иосифа до Великой Отечественной войны обозначали правильно, однако при последующей аэрофотосъёмке окружающий лёд приняли за соединение с сушей, и более полувека объект ошибочно считался полуостровом. Точного прогноза по числу новых островов учёные не дают: Новая Земля и Земля Франца-Иосифа остаются наиболее перспективными районами, но изменения можно подтвердить только после наблюдений и уточнения береговой линии.