Протоиерей Ткачев рассказал, как правильно поминать усопших

Протоиерей Андрей Ткачев рассказал о молитвенном поминовении живых и усопших с помощью псалмов пророка Давида. По словам священнослужителя, Псалтырь занимает особое место в духовной жизни человека и может стать важной молитвенной поддержкой для умерших, сообщил Кулик.

Священник отметил, что верующему человеку желательно знать наизусть все 150 псалмов. Вместе с тем он признал, что в современных условиях начать можно хотя бы с тех текстов, которые легче всего запоминаются. Ткачев подчеркнул, что Псалтырь имеет большое значение для спасения души и молитвенного обращения за умерших.

В качестве примеров протоиерей упомянул людей, для которых псалмы стали источником духовной опоры. По его словам, игумен Александр через чтение Псалтыри получил новое вдохновение, после чего был основан мужской монастырь. Также Ткачев напомнил о праведнике Арсении Каппадокийском, знавшем все псалмы и помогавшем больным получать исцеление.

Священнослужитель добавил, что в Псалтыри есть молитвы, которые читают в течение 40 дней после смерти человека. По словам Ткачева, каждая из них отражает путь человеческой жизни. Он отметил, что внимательное обращение к этим текстам способствует духовному росту и может облегчить участь усопших.