Новости Казани

Градозащитники выявили грубые нарушения в проекте ЖК на месте Мергасовского дома

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Татарстанское общество охраны памятников истори...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Проект элитного жилого комплекса на месте Мергасовского дома в Казани вызвал резкую критику градозащитников. Татарстанское общество охраны памятников истории и культуры выявило в документации грубые нарушения и намерено добиваться проверки законности работ. По мнению активистов, здание планируется снести, а вместо него возвести новостройку, внешне похожую на оригинал, но с подземной парковкой, иными фасадами и внутренними планировками. После такой замены памятник полностью утратит свою ценность.

В перечне того, что должно сохраняться, отсутствуют градостроительные характеристики, поэтому появляется возможность увеличить высоту здания и изменить фасады. Не отражена и мемориальная ценность дома, а также квартиры известных личностей, которые здесь жили. Проект содержит противоречия с этим перечнем: например, открытые балконы в нем заменены на остекленные. Подобных несоответствий насчитали около десяти. Технический отчет, как считают в обществе, не обосновывает разборку здания и не содержит рекомендаций по устранению его аварийности.

Ранее городские власти предложили превратить аварийный Мергасовский дом в элитное жилье: квартиры от трех до пяти комнат, лифт, подземный паркинг. В проектной документации заложена разборка конструкций при их 60-процентной утрате и восстановление дома по архивным материалам. Градозащитники с этим не согласны: они настаивают на полноценной реставрации с применением современных технологий.

Общество намерено обратиться в уполномоченные органы с просьбой проверить законность проектных решений и остановить снос памятника.

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