Суд утвердил взыскание 1,2 млрд с картеля за закупки для белгородской больницы

Белгородский областной суд подтвердил законность решения о взыскании в доход государства около 1,18 млрд рублей с участников картельного сговора, действовавшего при закупках для областной клинической больницы Святителя Иоасафа. Об этом сообщило региональное управление ФАС.

По данным антимонопольного органа, с 2020 по 2022 год три фирмы и индивидуальный предприниматель участвовали в торгах на поставку медицинских изделий для больницы. Участники подавали согласованные коммерческие предложения, а победитель определялся заранее, что позволяло поддерживать цены.

Всего участники сговора исполнили 25 контрактов на поставку медизделий и оборудования, в том числе применявшихся для диагностики COVID-19.

Октябрьский районный суд Белгорода ранее постановил взыскать с ответчиков 1 179 007 494,26 рубля. Ответчики обжаловали решение, однако вышестоящая инстанция оставила его без изменения.