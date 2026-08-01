«СберБанк Онлайн» запустил автоперевод в чате поддержки

Мобильный банк «СберБанк Онлайн» внедрил автоматический перевод сообщений в чате поддержки. Теперь клиенты, которые не говорят по-русски, могут общаться со специалистами на своем родном языке.

Перевод обеспечивает большая языковая модель GigaChat. Она поддерживает более 40 языков, включая английский, китайский, татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, коми, кабардино-черкесский, ингушский, таджикский, узбекский и киргизский.

Оператор видит исходное сообщение клиента, его перевод на русский, а также свой ответ и перевод ответа — переключаться между окнами не нужно. По данным Сбера, сервис уже обработал более 170 тысяч сообщений.

После запуска функции пользователи стали выше оценивать качество общения с поддержкой. Об этом сообщает Ferra.