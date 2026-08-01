Медиатехнолог: площадки не должны сами выявлять ИИ-контент

С 1 марта 2027 года интернет-платформы с ежедневной аудиторией из России свыше 500 тыс. пользователей будут обязаны предоставить авторам возможность маркировать аудио- и видеоматериалы, созданные с помощью искусственного интеллекта. При этом, как заявила «Известиям» медиатехнолог Екатерина Дашевская, самостоятельно выявлять такой контент площадки не должны.

По её оценке, нововведение для российских разработчиков сократит прежде всего юридическую нагрузку, а не вычислительную. Согласование с правообладателями, проверка лицензий и формирование закрытых наборов данных могут растягивать обучение моделей на месяцы и удорожать процесс. Доступ к открытым информационным массивам даёт отечественным компаниям временное преимущество.

Самой сложной частью, по словам Дашевской, станет не перенос серверов, а скрупулёзное документирование каждого этапа: происхождения наборов данных, версий архитектуры, параметров обучения, ограничений модели, процедуры обновления и мер безопасности. Рынок переходит от демонстрации итогового результата к подтверждению его генезиса. Для лидеров это преодолимая организационная трансформация, а для небольших команд — потенциально высокий порог входа.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, заложивший правовую основу для разработки, внедрения и применения в стране больших фундаментальных моделей ИИ. Документ также ввёл две категории — суверенную и национальную фундаментальные модели — и предусматривает возможность использования программ с не менее 1 млрд параметров.