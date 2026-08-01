На празднике «Я выбираю небо» семья узнала пол ребенка с помощью вертолета

В Казани на празднике «Я выбираю небо» семья Мансуровых узнала пол будущего ребенка: в небо поднялся вертолет Ансат и распылил розовую краску. Молодые родители ждут дочку.

«Это наш первый ребенок. Мы познакомились в 2017 году, а в 2019 поженились. Написали письмо в очередь на УЗИ с просьбой устроить гендер-пати прямо на празднике. Мы поражены и очень счастливы», — рассказал отец Рустам Мансуров.

В шутку он добавил: если бы родился мальчик, назвал бы его Ансат — в честь вертолета, который сообщил пол. Поздравить семью приехал вице-премьер Татарстана Олег Коробченко. Правда, с букетом он промахнулся — принес голубые цветы.

«Я был уверен, что будет мальчик, но не угадал. У меня самого пять детей, мальчик появился только на третий и четвертый раз», — улыбнулся министр.