На празднике «Я выбираю небо» семья узнала пол ребенка с помощью вертолета
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В Казани на празднике «Я выбираю небо» семья Мансуровых узнала пол будущего ребенка: в небо поднялся вертолет Ансат и распылил розовую краску. Молодые родители ждут дочку.
«Это наш первый ребенок. Мы познакомились в 2017 году, а в 2019 поженились. Написали письмо в очередь на УЗИ с просьбой устроить гендер-пати прямо на празднике. Мы поражены и очень счастливы», — рассказал отец Рустам Мансуров.
В шутку он добавил: если бы родился мальчик, назвал бы его Ансат — в честь вертолета, который сообщил пол. Поздравить семью приехал вице-премьер Татарстана Олег Коробченко. Правда, с букетом он промахнулся — принес голубые цветы.
«Я был уверен, что будет мальчик, но не угадал. У меня самого пять детей, мальчик появился только на третий и четвертый раз», — улыбнулся министр.
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