Депутаты Нижнекамска утвердили почётных граждан и пересмотрели бюджет

Депутаты Нижнекамска единогласно утвердили пять новых почётных граждан. Торжественное вручение нагрудных знаков пройдёт на праздновании юбилея города. Знаки изготовят из латуни, покроют золотом — диаметр 27 мм, толщина 2 мм.

Районный бюджет увеличили на 52 миллиона рублей за счёт республиканских субсидий. Большую часть направят на софинансирование самообложения, ещё 426 тысяч — тренерам-преподавателям за высокие результаты. Также решили приватизировать два закрытых детских сада №41 и №34 вместе со складами и участками. Мэр Радмир Беляев пояснил, что бесхозяйственности быть не должно — объекты нужно использовать по-хозяйски.

На заседании обсудили летний отдых детей. Депутаты посетили базы «Алмаш», «Камский Артек» и «Заря», а также село Ташлык с проектом «Ура, авылга». Они предложили сделать приоритетным капремонт загородных лагерей, усилить взаимодействие управлений и развивать сельские проекты.

Кроме того, изменили состав комиссий: в аттестационную вошёл Хамза Багманов, в комиссию по конфликту интересов — Татьяна Ульянова. Четыре человека пополнили резерв участковых избирательных комиссий.